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Российские кураторы остались недовольны кадровой работой в "армии ДНР"
По итогам ранее проведенной российскими проверяющими из Центра территориальных войск ЮВО ВС РФ масштабной проверки, признана крайне неудовлетворительной кадровая работа в частях и отдельных подразделениях "1-го АК ДНР". Об этом сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук в facebook.
"В частности, проверяющими указывается на отсутствие строгого учета личного состава; повсеместные назначения "военнослужащих" на должности без учета морально-деловых качеств и "военно-учетной специальности"; перемещения "военнослужащих" по частям/подразделениям при отсутствии письменных приказов, на основании устных распоряжений (как отметил по этому поводу один из российских проверяющих, "в этом войске кто где хочет, там и служит"). На основании выявленных недостатков в кадровой работе в "1-м АК ДНР" российским командованием принято решение об обязательном направлении командованием боевиков копий всех приказов по кадровым вопросам в штабные органы Центра территориальных войск ЮВО ВС РФ (Ростовская обл., Россия)", — сообщают в ИС.
Фото: donbass24.su
Теги: Россия, Донбасс, война, армия, проверка, ДНР, ЛНР
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