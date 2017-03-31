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С 1 апреля увеличатся доплаты военным, служащим в зоне АТО
Президент Украины Петр Порошенко распорядился увеличить дополнительное денежное обеспечение военным, выполняющим операции в зоне АТО. Об этом он сказал на церемонии выпуска в НУОУ им. Черняховского, сообщает 112.ua.
"После консультации с министром обороны, с начальником генштаба я принял решение и поручил, чтобы с 1 апреля повысить размер дополнительного денежного вознаграждения за выполнение задач в АТО. Для лиц, выполняющих боевые задачи непосредственно на линии соприкосновения, мы его увеличиваем еще на 1,5 тыс. грн. И в целом дополнительное денежное обеспечение будет составлять 7,5 тыс. гривен", - сообщил он.
Для тех, кто выполняет боевые задачи во второй линии, доплата увеличивается еще на 1100 гривен и общий будет составлять 3,5 тыс. грн. дополнительно.
Фото: 112.ua
Теги: Донбасс, военные, увеличение, апрель, доплата, АТО, Порошенко
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