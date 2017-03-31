Последние новости раздела
- За сбор информации для боевиков "ДНР" женщина получила 8 лет тюрьмы18:03
- Депутат российской Госдумы Милонов ездил к боевикам "ДНР"17:44
- Теракт в Мариуполе: эксперт назвал основные аспекты преступления17:32
- Отрезать Донбасс рискованно для Киева - посол Великобритании в Украине17:19
- Как связаны блокада Донбасса и строительство жилья для переселенцев16:46
- 200 тысяч переселенцев могут остаться без пенсий и соцвыплат - СБУ подготовила списки16:29
- "Все идет к тому, что за пайку хлеба дядю Вову будем благодарить" - рабочие Енакиевского метзавода остались без работы и средств существования15:39
- Декоммунизация продолжается: в Константиновке появился самый длинный проспект в Украине15:27
- "Блокираторы Донбасса сели на рельсы, а русские украли" - Гройсман высказался о последствиях блокады Донбасса15:16
- Часть уголовники - Ходаковский подтвердил криминальное прошлое "защитников русского мира" на Донбассе14:55
Сегодня боевики обстреляли КПВВ "Марьинка"
31.03.2017 18:19
Боевики незаконных вооруженных формирований в очередной раз обстреляли позиции пограничников на контрольно-пропускном пункте "Марьинка". Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.
"Сегодня после обеда со стороны населенного пункта Александровка, что на неподконтрольной Украине территории, пророссийские незаконные вооруженные формирования обстреляли позиции контрольного поста КПВВ "Марьинка", где несут службу пограничники. Обстрел велся из стрелкового оружия калибра 7,62 мм.
Пострадавших нет. Огонь не открывался", - сказано в сообщении.
Напомним, что за минувшие сутки в зоне АТО двое украинских военных погибли, 13 получили ранения.
Фото: ddk.dn.ua
Теги: Донбасс, Марьинка, Госпогранслужба, КПВВ
Читайте также:
- Сегодня боевики обстреляли КПВВ "Марьинка"18:19
- За сбор информации для боевиков "ДНР" женщина получила 8 лет тюрьмы18:03
- Депутат российской Госдумы Милонов ездил к боевикам "ДНР"17:44
- Теракт в Мариуполе: эксперт назвал основные аспекты преступления17:32
- Отрезать Донбасс рискованно для Киева - посол Великобритании в Украине17:19
- Как связаны блокада Донбасса и строительство жилья для переселенцев16:46
- 200 тысяч переселенцев могут остаться без пенсий и соцвыплат - СБУ подготовила списки16:29
- "Все идет к тому, что за пайку хлеба дядю Вову будем благодарить" - рабочие Енакиевского метзавода остались без работы и средств существования15:39
- Декоммунизация продолжается: в Константиновке появился самый длинный проспект в Украине15:27
- "Блокираторы Донбасса сели на рельсы, а русские украли" - Гройсман высказался о последствиях блокады Донбасса15:16
- Сегодня боевики обстреляли КПВВ "Марьинка"18:19
- За сбор информации для боевиков "ДНР" женщина получила 8 лет тюрьмы18:03
- Депутат российской Госдумы Милонов ездил к боевикам "ДНР"17:44
- Теракт в Мариуполе: эксперт назвал основные аспекты преступления17:32
- Отрезать Донбасс рискованно для Киева - посол Великобритании в Украине17:19
- Как связаны блокада Донбасса и строительство жилья для переселенцев16:46
- 200 тысяч переселенцев могут остаться без пенсий и соцвыплат - СБУ подготовила списки16:29
- Гройсман обещает увеличить размер пенсий украинцам уже с 1 октября, но при одном условии16:10
- "Я боюсь разделить судьбу Каддафи, мне на вас плевать, и я буду вас давить, включая ваших детей" - Слава Рабинович о Путине15:57
- Новейший украинский самолет впервые поднялся в воздух (ВИДЕО)15:45
- Пять самых лучших природных антибиотиков помогут избавиться от многих болезней14:07
- Ученые назвали топ-3 самых вредных алкогольных напитков21:15
- Александр ПИКАЛОВ: «Юмор стал жёстче, а Донбасс - более украинским»14:30
- Сквозь грохот канонады слышен смех09:30
- Оборотная сторона долгожданной весны08:55
- Когда и почему портится косметика: проверьте свою косметичку!08:35
- От «спасибо» до левофланговой буквы (фронтовой словарь обывателя)08:15
- «Закон Чорновил» от Порошенко. Зачем власть «бьет декларациями» по антикоррупционерам?09:53
- Кредиты МВФ разошлись по карманам08:39
- Минздрав обнародовал список бесплатных лекарств22:15
- "Похоронят миллионы украинцев": Доктор Комаровский сделал страшный прогноз
- 10 дней на раздумья: Приватбанк включил клиентам счетчик
- Посчитали, прослезились и решили порезать на металл: Захарченко приказал уничтожить завод Ахметова в Енакиево
- За въезд в Украину из «Л/ДНР» через Россию – штраф 3400 грн.
- "Национализация" предприятий Ахметова: "ЛДНР" уже готовы отдать отжатое Киеву
- Новые тарифы: сколько заплатят украинцы с плитами и котлами
- Переселенцы и пенсионеры, получающие деньги на подконтрольной Украине территории, могут быть в ОРДЛО не более 59 дней
- Оприлюднений тривожний прогноз західних експертів щодо війни на Донбасі
- Ветеран АТО пояснив, що може досягти Україна в разі силового звільнення Донбасу
- Идентификация переселенцев, или Квест на выживание от Ощадбанка