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Сегодня боевики трижды вели обстрелы на донецком направлении фронта
31.03.2017 09:40
Сегодня на 8:00 утра в зоне оперативно-тактической группировки "Донецк" со стороны российских оккупационных войск зафиксировано три нарушения режима тишины.
Об этом телеканалу "112 Украина" сообщил Сергей Берець, пресс-офицер ОТГ "Донецк".
"Под Авдеевкой и Каменкой противник вел огонь по позициям украинских военных из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В эти сутки наши военнослужащие огонь в ответ не открывали", - заявил Берець.
Напомним, 29 марта Трехсторонняя контактная группа согласовала решение о прекращении с 1 апреля огня в связи с пасхальными праздниками. Кроме того, ТКГ в очередной раз наметила дату разведения сил и средств в Станице Луганской - на 6 апреля 2017 года.
Фото: 112.ua/
Теги: Донецк, Донбасс, война, огонь, боевики
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