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Архив - Донецкая область

Стоит ли ждать перемирия на Донбассе - мнение эксперта

31.03.2017 07:07
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Стоит ли ждать перемирия на Донбассе - мнение эксперта

Военный эксперт Юрий Карин утверждает, что достигнутые в Минске договоренности по прекращению огня на Донбассе с 1 апреля ничего не стоят.

Такое мнение Карин высказал в своей колонке для "Обозревателя".

Он считает, что перемирие не будет соблюдаться, поскольку "последнее событие, последнее изречение говорящих голов Кремля" говорит о том, что РФ не намерена выполнять Минские соглашения.

Карин отмечает, что российские пропагандисты активизировали свою деятельность на Донбассе и снимают обстрелы боевиками подконтрольных им населенных пунктов, выдавая их за обстрелы сил АТО. Также эксперт указал на то, что путинские пресс-секретарь Дмитрий Песков заявлял, что Украина не станет выполнять Минские договоренности. Из этого следует, что Россия намерена обвинить Украину в срыве Минского процесса, который сама нарушает, устраивая огневые и информационные провокации.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко распорядился прекратить огонь на Донбассе с 1 апреля.

 


Фото: https://focus.ua

Теги: Донбасс, война, перемирие, эксперт, боевики
 
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