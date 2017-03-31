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Такие, как он. «у нас на карандаше» - боевик Ходаковский высказался о погибшем в Мариуполе полковнике СБУ
Как мы уже сообщали, погибшим водителем автомобиля в Мариуполе оказался сотрудник Службы безопасности Украины Александр Хараберюш. Об этом заявил глава СБУ Василий Грицак. ОН пригрозил, что виновных найдут «быстро».
У Александра Хараберюша осталось двое детей, младшей дочке - два года.
«Семья нашего сотрудника получит от Службы полную поддержку. Мы не оставляем своих в беде», - цитирует Грицака пресс-служба ведомства.
Сайт "Новости Донбасса" пишет, что имя погибшего не раз упоминали в прессе представители незаконной организации «ДНР». В частности командир незаконного вооружённого формирования «Восток» Александр Ходаковский ранее в интервью заявил, что Хараберюш «у нас на карандаше».
«Такие, как Хараберюш, Лесун и другие. Это - известные фамилии. Они издеваются, пытают током, душат людей мешками, выбивают признательные показания любыми способами, и люди от них выходят не то, что не вполне здоровыми, а не вполне людьми. Там действительно имеются «герои», в отношении которых много и вопросов, и заготовленных патронов. И я могу вас уверить, что наши планы будут по отношению к ним применены», - сказал Ходаковский.
Фото: donbass.ua/
Теги: Донбасс, Мариуполь, взрыв, боевик, гибель, полковник, автомобиль, Ходаковский
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