"Увидеть букварь для них — как увидеть Париж" - один штрих из жизни оккупированного Донецка

31.03.2017 10:01

Блогер, пишущий под ником Фашик Донецкий, поделился впечатлением от поездки в маршрутном такси по ДНРовскому Донецку.

Вот что он пишет (орфография и стилистика автора сохранены):

!Оккупированный Донецк. Заходят в маршрутку три собаки и три свиньи в камуфляже . Происхождение шобла выдает невидимый акцент, который режет ухо. Судя по мордам, которые зашли в маршруто-лексус, увидеть букварь для них — как увидеть Париж.

Далее происходит феерический .... Проезд в маршрутке стОит 9 фублев с рыла. Отмороженные начинают считать сикоко ж им нужно заплатить всего за проезд.

Когда прозвучала версия 45 и в ответ одно из быдланов ответило: «неее! Шото маловато», я молчал.

Когда в слух выдвинули гипотезу «та дай маршутчику 100 фублев, там полюбому будет сдача», я сдерживался, но молчал.

Но! Когда была вслух озвучена рациональная шпздц мысля «не... корчить из себя математиков, давай на калькуляторе пересчитаем», я таки ржал вголос, со всеми пассажирами маршрутки".



