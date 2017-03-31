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Архив - Донецкая область

В Донецке "уставших ополченцев" сменили свежие силы и новая военная техника

31.03.2017 12:06
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В Донецке "уставших ополченцев" сменили свежие силы и новая военная техника

В Донецке (Петровский и Киевский районы города) российское командование вывело несколько формирований уровня взвод-рота с передней линии на «восстановление».

Об этом сообщает координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук на своей странице в "Фейсбуке".

Взамен выведенных подразделений оккупантов оперативно прибыли новые - фиксировалась переброска в Петровский район нового минометного подразделения (несколько единиц 82-мм автоматических минометов «Василёк» и как минимум 2 ед. СПГ); в район ДАПа оккупанты Уралами перебрасывают пулемёты и АГС-ы.


Фото: www.62.ua/

Теги: Донецк, Донбасс, военные, боевики, военная техника, ротация
 
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