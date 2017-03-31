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В Донецкой области возле горы Карачун появится дубовый лес в память о защитниках Украины
31.03.2017 21:12
Восемь тысяч дубков посадят возле горы Карачун под Краматорском в память о погибших защитниках Украины, сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.
В рамках всеукраинской акции "Будущее леса - в твоих руках" в Донецкой области 1 апреля состоится акция "Посади свою дубраву".
"В память о погибших защитниках Украины у горы Карачун создается насаждения дуба обыкновенного на площади 2 га (8000 дубков). Помним о наших героях! Слава Украине!", - говорится в анонсе мероприятия.
Фото: wikimapia.org
Теги: Донбасс, Краматорск, Славянск, гора, дуб
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