В Донецкой области возле горы Карачун появится дубовый лес в память о защитниках Украины

31.03.2017 21:12

Восемь тысяч дубков посадят возле горы Карачун под Краматорском в память о погибших защитниках Украины, сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.



В рамках всеукраинской акции "Будущее леса - в твоих руках" в Донецкой области 1 апреля состоится акция "Посади свою дубраву".



"В память о погибших защитниках Украины у горы Карачун создается насаждения дуба обыкновенного на площади 2 га (8000 дубков). Помним о наших героях! Слава Украине!", - говорится в анонсе мероприятия.