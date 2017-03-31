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В Краматорске сухое дерево упало на коляску с ребенком
Дерево рухнуло на коляску с годовалым ребенком в Краматорске 30 марта, сообщает сайт "Общежитие".
Об этом в соцсети рассказал местный житель Максим Ф. Происшествие случилось между домами № 5 и 7 на улице Центральной (пос. Новый свет).
"Основная часть ветки упала на раму коляски, маму немного зацепило, получила синяк на плече. Малышка, к счастью, не пострадала, - сообщил Максим Ф. - Рама коляски согнута, и больше не пригодна к использованию".
По его словам, подобных сухих деревьев в том районе очень много.
"Одиночные обращения по поводу этих деревьев были неоднократно, - говорит Максим Ф. - Реакции ноль. Еще до этого инцидента, "мамочки" района собирали подписи..."
Отметим, что 23 февраля в Краматорске на улице Дружбы сухое дерево рухнуло на припаркованный автомобиль "Шкода". Сейчас хозяйка автомобиля готовит документы для обращения в суд.
Фото: obs.in.ua/
Теги: Донбасс, ребенок, Краматорск, дерево, коляска
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