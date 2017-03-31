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В Мариуполе резко возросло количество переселенцев
31.03.2017 18:58
В Мариуполе значительно увеличилось количество переселенцев за счет переезда в город работников взятых под контроль боевиками украинских предприятий на оккупированной территории. Об этом заявил вице-премьер-министр – Министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко сегодня на пресс-конференции в Киеве, сообщает "Остров".
"Программы, которые работают в Украине позволяют также восстанавливать социальное жилье для переселенцев. В связи с блокадой мы имеем дополнительное количество переселенцев, которые приезжают из оккупированной территории и работали там ранее на предприятиях. Поэтому вопрос модернизации жилья для переселенцев остается очень актуальным. И я думаю, что мы будем сотрудничать с правительством Японии, чтоб помогать в первую очередь этим людям. Ведь хорошие профессионалы, инженерные кадры оставляют металлургические предприятия, шахты, а также предприятия (на оккупированной территории - ред) которые были зарегистрированы в Украине. Они сейчас массово приезжают в Мариуполь", - сказал Г.Зубко.
Фото: zn.ua
Теги: Донбасс, Мариуполь, предприятие, ДНР, ЛНР, национализация, переселенцы
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