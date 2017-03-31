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В Мариуполе взорвали автомобиль полковника СБУ (ФОТО)
31.03.2017 10:35
Погибшим водителем автомобиля в Мариуполе оказался сотрудник Службы безопасности Украины Александр Хараберюш. Об этом сообщил глава СБУ Василий Грицак. ОН пригрозил, что виновных найдут "быстро", пишет сайт "Новости Донбасса".
У Александра Хараберюша осталось двое детей, младшей дочке - два года.
"Семья нашего сотрудника получит от Службы полную поддержку. Мы не оставляем своих в беде", - цитирует Грицака пресс-служба ведомства.
Фото: https://www.0629.com.ua/
Теги: Донбасс, Мариуполь, взрыв, сотрудники, СБУ, автомобиль
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