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Архив - Донецкая область

В оккупированном Донецке горел ботанический сад

31.03.2017 13:47
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В оккупированном Донецке горел ботанический сад

Пожар произошел на территории Донецкого ботанического сада 29 марта, - сообщает пресс-служба так называемого "МЧС" "ДНР". 

"г. Донецк, Буденновский р-н, пр-т Ильича, 110, "Донецкий ботанический сад" – пожар. Пожаром уничтожена сухая трава на площади 5 га, повреждены сосновые деревья (количество уточняется)", - говорится в сообщении. 

Причина возгорания устанавливается. 


Фото: https://twitter.com

Теги: Донецк, Донбасс, пожар, МЧС, ботанический сад
 
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