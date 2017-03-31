В оккупированном Донецке горел ботанический сад

31.03.2017 13:47

Пожар произошел на территории Донецкого ботанического сада 29 марта, - сообщает пресс-служба так называемого "МЧС" "ДНР".



"г. Донецк, Буденновский р-н, пр-т Ильича, 110, "Донецкий ботанический сад" – пожар. Пожаром уничтожена сухая трава на площади 5 га, повреждены сосновые деревья (количество уточняется)", - говорится в сообщении.



Причина возгорания устанавливается.