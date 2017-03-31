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Архив - Донецкая область

В оккупированный Донецк прибыло несколько колонн военной техники оккупантов

31.03.2017 08:05
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В оккупированный Донецк прибыло несколько колонн военной техники оккупантов

В сторону Донецка проследовали сразу несколько достаточно больших колонн военной техники боевиков. Об этом сообщают дончане в социальных сетях.

Пользователь Twitter под ником IgorGirkin‏ сообщил сразу о трех колоннах техники, которые шли одна за другой. Гул от техники был очень громким, его слышали многие местные жители.

В колоннах, по сообщению очевидцев, — новая техника. «На Донецк 30+ грузовых с бензовозами и 10+ танков… сияя свежей краской», — отметил IgorGirkin‏.

«Т0517, 2 камаза с ПМЗ-4 и полными кассетами ТМ-62, на обочине УР-77», — также сообщил автор.

«По второй колонне на Донецк. Еще 10 самоходных гаубиц 122 мм. 4 штуки гаубиц д-30, еще одна колонна крытых и командно=штабных машин- 15 шт.», — уточнил он.

Позднее он также написал, что техника «доехала». «Головная колонна добралась до Макеевки… Танки путенских доехали тоже», — отметил пользователь.

(Орфография и стилистика автора полностью сохранены).

Источник: "ДонПресс".


Фото: censor.net.ua/

Теги: Донецк, Донбасс, колонна, оккупанты, военная авиация
 
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