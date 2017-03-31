Вблизи Новоазовска боевики ранили подростка

31.03.2017 11:57

Оккупанты Донбасса продолжают совершения преступлений и беспорядков относительно гражданского населения. Об очередном, произошедшем на мариупольском направлении, сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

"Проводится расследование по факту обстрела военнослужащим 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1 АК группы местных подростков вблизи полигона и ранения одного из них", — сообщили в разведке.

Напомним, что за минувшие сутки, 30 марта, российско-оккупационные войска произвели почти 70 обстрелов. В рядах ВСУ зафиксированы большие потери.