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Вблизи Новоазовска боевики ранили подростка

31.03.2017 11:57
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Вблизи Новоазовска боевики ранили подростка

Оккупанты Донбасса продолжают совершения преступлений и беспорядков относительно гражданского населения. Об очередном, произошедшем на мариупольском направлении, сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

 "Проводится расследование по факту обстрела военнослужащим 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1 АК группы местных подростков вблизи полигона и ранения одного из них", — сообщили в разведке.

Напомним, что за минувшие сутки, 30 марта, российско-оккупационные войска произвели почти 70 обстрелов. В рядах ВСУ зафиксированы большие потери.


Фото: informator.media/

Теги: Донбасс, Новоазовск, дети, стрельба, разведка, полигон, боевики
 
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