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"Власти ДНР" обвинили ВСУ в повреждениях домов и газопровода в Ясиноватой
31.03.2017 13:34
В «ДНР» заявляют, что в Ясиноватой ночной обстрел повредил 12 домов в мирном секторе. Об этом пишут сепаратистские СМИ.
Глава местной администрации Олег Моргун сообщил сайту «ДНР», что дома повреждены по адресам: Днепропетровская, 39; Свободы 65,69, 48; Некрасова, 10, 12; Полтавская, 4; Фестивальная 7, 17; Тимирязева, 26; Дзержинского, 14; Советская, 16.
По его словам, на улице Советской также поврежден газопровод.
Есть также повреждения жилого частного дома в поселке Зайцево (Горловка). Как заявил глава местной администрации Горловки Иван Приходько, дом поврежден по улице Рыбалко, 163. Пострадавших нет.
Фото: https://dan-news.info/
Теги: Донбасс, Ясиноватая, дом, повреждения, боевики, обстрелы
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