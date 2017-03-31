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"Все идет к тому, что за пайку хлеба дядю Вову будем благодарить" - рабочие Енакиевского метзавода остались без работы и средств существования
Енакиевский металлургический завод, на котором оккупационные "власти" ввели свое "внешнее управление", в ближайшие месяцы работать не будет. Об этом сами работники завода пишут в местных группах в соцсети ВКонтакте, передает "Остров".
"На вчерашнем собрании сотрудникам Енакиевского Металлургического Завода и подрядным организациям сказали, что можете забрать нужные вам вещи домой. Таков финальный аккорд ЕМЗ до конца лета.Как и говорилось ранее:- ЕМЗ не планируется запускаться ближайшие 4, а скорее всего 6 месяцев. С сегодняшнего дня, если брать в учёт первое заявление профсоюза завода, то примерный запуск предприятия стоит ожидать не раньше конца августа 2017 года. Это уже 100%, кто оставлял и лелеял надежды - alles kaput!", - пишут пользователи группы "Типичное Енакиеве".
Отмечается, что "до конца не закрыт вопрос" о выплате "2/3 от ставки, которые так всем обещали".
Под постом енакиевчане оставляют такие комментарии:
"чем дальше тем веселее становится,охренеть не встать".
"Мутная инфа...Начальни одного из основных цехов мне на днях сказал,что все делается и будет норм...".
"Как лихо все начиналось, митинг, первые пять дней марта возгласы да мы запустим, да сможем!!! А потом оп и на жопу сели... Постепенно так в прессе..То огромные суммы им нужны в сутки, то ЖД у них нет, то руду ни кто не даёт) клоуны ей Богу".
"Ребята смотрите какие чистые подоконники, красота то какая, дышите свежим воздухом".
" Да подоконники должны быть чистые, т.к. их скоро грызть придется".
"Теперь точно половина людей разьедится, а половина сбухается и начнут воровать".
" Денег нет, но вы держитесь.! Все идет к тому, что за пайку хлеба дядю Вову будем благодарить! В России мы хохлы, а в Украине сепаратисты".
" нет официальных заявлений!!!"
" Все выплатят на той недели, и будут начинать поставки сырья. И емз уже Северная Осетия)город Цхинвал)".
"сегодня на собрание сказали что в июле завод заработает! даже если сырье будет он не будет работать пока всех рабочих не оформят!".
" властям республики не верю - уже обманули не одну сотню раз они людей. Завод вряд ли заработает к осени - пока предпосылок нет".
(Орфография и стилистика авторов сообщений сохранены).
Фото: uas.su
Теги: Донбасс, Енакиево, работа, металлургия, соцсети
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