За сбор информации для боевиков "ДНР" женщина получила 8 лет тюрьмы

31.03.2017 18:03

Восемь лет лишения свободы получила женщина, которая собирала для боевиков "ДНР" данные о позициях украинских военных в зоне АТО. Соответствующее решение приняла коллегия судей Славянского горрайонного суда, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.



Жительница Зайцево, 1975 года рождения, признана виновной в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК Украины (содействие террористической организации).



"Установлено, что в январе-феврале 2016 обвиняемая, действуя умышленно, способствовала деятельности террористической организации "ДНР". Женщина собирала и передавала боевикам сведения о местах дислокации, численности и маршрутах передвижения подразделений и военной техники Вооруженных Сил Украины и других военных формирований, задействованных в проведении АТО в районе поселка Зайцево, Никитовского района Горловки Донецкой области", - говорится в сообщении.



Отмечается, что контактировала она с боевиком по прозвищу "Старшина", который является военнослужащим так называемого"разведывательного подразделения 3-й бригады министерства обороны ДНР".



"В дальнейшем террористы использовали эту информацию во время артиллерийских обстрелов мест дислокации военнослужащих и военной техники Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.

Женщина была задержана в феврале 2016 года.



Суд назначил ей наказание в виде 8 лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего имущества.