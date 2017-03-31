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За сбор информации для боевиков "ДНР" женщина получила 8 лет тюрьмы
Восемь лет лишения свободы получила женщина, которая собирала для боевиков "ДНР" данные о позициях украинских военных в зоне АТО. Соответствующее решение приняла коллегия судей Славянского горрайонного суда, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.
Жительница Зайцево, 1975 года рождения, признана виновной в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК Украины (содействие террористической организации).
"Установлено, что в январе-феврале 2016 обвиняемая, действуя умышленно, способствовала деятельности террористической организации "ДНР". Женщина собирала и передавала боевикам сведения о местах дислокации, численности и маршрутах передвижения подразделений и военной техники Вооруженных Сил Украины и других военных формирований, задействованных в проведении АТО в районе поселка Зайцево, Никитовского района Горловки Донецкой области", - говорится в сообщении.
Отмечается, что контактировала она с боевиком по прозвищу "Старшина", который является военнослужащим так называемого"разведывательного подразделения 3-й бригады министерства обороны ДНР".
"В дальнейшем террористы использовали эту информацию во время артиллерийских обстрелов мест дислокации военнослужащих и военной техники Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.
Женщина была задержана в феврале 2016 года.
Суд назначил ей наказание в виде 8 лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего имущества.
Фото: https://www.obozrevatel.com
Теги: Донбасс, война, помощь, суд, тюрьма, ДНР, боевики, информатор
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