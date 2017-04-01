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Архив - Донецкая область

Кремль ведет подготовку к "большой войне" на Донбассе

01.04.2017 14:30
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Кремль ведет подготовку к "большой войне" на Донбассе

Начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Виктор Муженко не исключает активизации боевых действий на Донбассе со стороны России.

"Без шуток. События последних двух недель свидетельствует о подготовке России к началу активизации боевых действий на Донбассе", - написал он в своем аккаунте в Twitter, передает "Интерфакс".


Фото: www.umoloda.kiev.ua

Теги: Россия, Донбасс, война, подготовка к школе, боевые действия, Виктор Муженко
 
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