Кремль ведет подготовку к "большой войне" на Донбассе

01.04.2017 14:30

Начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Виктор Муженко не исключает активизации боевых действий на Донбассе со стороны России.

"Без шуток. События последних двух недель свидетельствует о подготовке России к началу активизации боевых действий на Донбассе", - написал он в своем аккаунте в Twitter, передает "Интерфакс".