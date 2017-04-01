Обстрелы продолжаются - ДНРовцы обвинили в повреждениях домов и школы ВСУ

01.04.2017 11:59

В оккупированных «ДНР» Донецке, Ясиноватой и селе Дзержинское вследствие обстрелов повреждены «здание школы и три дома», пишут сепаратистские СМИ.

В так называемом «оперативном командовании» «ДНР» заявили, что «за минувшие сутки обстрелами были повреждены жилой дом в селе Дзержинское и здание школы, где повреждены три учебных класса».

«В Петровском районе Донецка по улице Карнавальная поврежден жилой дом, также один дом поврежден в Ясиноватой», — говорится в сообщении.