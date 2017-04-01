Пасхальное "перемирие": с начала суток боевики 12 раз нарушили режим тишины (ВИДЕО)

01.04.2017 13:15

С начала суток боевики 12 раз нарушили режим тишины на Донбассе. Об этом в ходе брифинга, который транслировал телеканал "112 Украина", сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"По состоянию на 12:00 сегодня зафиксированы уже 12 обстрелов противника по украинским позициям. Двое из них – минометные, калибром 82 и 120 мм. Это произошло ночью в районе н. п. Луганское. Остальные обстрелы из легкого вооружения. Украинские военные строго соблюдают режим тишины и огонь не открывают", - отметил он.

Напомним, 29 марта Трехсторонняя контактная группа согласовала решение о прекращении с 1 апреля огня в связи с пасхальными праздниками. Кроме того, ТКГ в очередной раз наметила дату разведение сил и средств в Станице Луганской - на 6 апреля 2017 года.

В Минобороны Украины заявили, что готовы к прекращению огня в зоне АТО с 1 апреля.