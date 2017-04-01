- ДНРовцы воплощают на оккупированной ими территории абхазский сценарий - журналист13:44
- Пасхальное "перемирие": с начала суток боевики 12 раз нарушили режим тишины (ВИДЕО)13:15
- Штаб блокады Донбасса отчитался о «проделанной работе»13:05
- В зоне АТО ранены 10 военных ВСУ12:35
- Почти 4 млн. долларов - Япония окажет помощь пострадавшим от военных действий на Донбассе12:10
- Обстрелы продолжаются - ДНРовцы обвинили в повреждениях домов и школы ВСУ11:59
- Погибли от "дружественного" огня однополчан - разведка сообщила о потерях боевиков11:13
- Украинский военный поговорил по телефону с главарем "ДНР" Захарченко - разговор получился интересным (ВИДЕО)11:07
- Прифронтовая Марьинка: обстрел из минометов и надежда на возвращение жителей (ФОТО)10:10
- "Донецк освободили от фашистских холодильников" - блогер09:58
Пасхальное "перемирие": с начала суток боевики 12 раз нарушили режим тишины (ВИДЕО)
С начала суток боевики 12 раз нарушили режим тишины на Донбассе. Об этом в ходе брифинга, который транслировал телеканал "112 Украина", сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.
"По состоянию на 12:00 сегодня зафиксированы уже 12 обстрелов противника по украинским позициям. Двое из них – минометные, калибром 82 и 120 мм. Это произошло ночью в районе н. п. Луганское. Остальные обстрелы из легкого вооружения. Украинские военные строго соблюдают режим тишины и огонь не открывают", - отметил он.
Напомним, 29 марта Трехсторонняя контактная группа согласовала решение о прекращении с 1 апреля огня в связи с пасхальными праздниками. Кроме того, ТКГ в очередной раз наметила дату разведение сил и средств в Станице Луганской - на 6 апреля 2017 года.
В Минобороны Украины заявили, что готовы к прекращению огня в зоне АТО с 1 апреля.
Фото: 112.ua/
Теги: Донбасс, война, нарушение, режим, боевики
- Боевики нарушили перемирие: в течение суток зафиксировано 50 обстрелов, из них 2 - по населенным пунктам, применялось запрещенное вооружение
- Во время перемирия боевики планируют устроить "праздничный фейерверк" из неиспользованных боеприпасов - разведка
- Что означает переворот в ДНР для Украины: 5 пунктов
- Эксперты не исключают возможность мятежа и переворота
- За минувшую неделю миссия ОБСЕ зафиксировала больше 14 тыс. случаев нарушения перемирия
- Увеличение обстрелов и усиление огневой мощи боевиков будет нарастать до встречи в "нормандском формате"
- ДНРовцы воплощают на оккупированной ими территории абхазский сценарий - журналист13:44
- Пасхальное "перемирие": с начала суток боевики 12 раз нарушили режим тишины (ВИДЕО)13:15
- Штаб блокады Донбасса отчитался о «проделанной работе»13:05
- В зоне АТО ранены 10 военных ВСУ12:35
- Почти 4 млн. долларов - Япония окажет помощь пострадавшим от военных действий на Донбассе12:10
- Обстрелы продолжаются - ДНРовцы обвинили в повреждениях домов и школы ВСУ11:59
- Погибли от "дружественного" огня однополчан - разведка сообщила о потерях боевиков11:13
- Украинский военный поговорил по телефону с главарем "ДНР" Захарченко - разговор получился интересным (ВИДЕО)11:07
- Прифронтовая Марьинка: обстрел из минометов и надежда на возвращение жителей (ФОТО)10:10
- "Донецк освободили от фашистских холодильников" - блогер09:58
- ДНРовцы воплощают на оккупированной ими территории абхазский сценарий - журналист13:44
- С 1 апреля общество и бизнес могут видеть электронный реестр НДС (ВИДЕО)13:23
- Пасхальное "перемирие": с начала суток боевики 12 раз нарушили режим тишины (ВИДЕО)13:15
- Штаб блокады Донбасса отчитался о «проделанной работе»13:05
- Посещать кладбища на Пасху и в праздники не стоит и нужны ли искусственные цветы - разъяснения священнослужителя12:53
- В зоне АТО ранены 10 военных ВСУ12:35
- Известный поэт Евгений Евтушенко срочно госпитализирован в одну из клиник в США12:20
- Почти 4 млн. долларов - Япония окажет помощь пострадавшим от военных действий на Донбассе12:10
- Обстрелы продолжаются - ДНРовцы обвинили в повреждениях домов и школы ВСУ11:59
- Козерогам суждено много работать, Львов ожидает повышение доходов, а Рыбам нужно копить деньги - финансовый гороскоп на апрель11:45
- Как остановить кровотечение за 10 секунд10:47
- Весна: надо ли белить деревья?22:37
- Знаменитая ясновидящая рассказала, как дети должны общаться с родителями21:35
- Головная боль: как избавиться - народное средство20:42
- Пять самых лучших природных антибиотиков помогут избавиться от многих болезней14:07
- Ученые назвали топ-3 самых вредных алкогольных напитков21:15
- Александр ПИКАЛОВ: «Юмор стал жёстче, а Донбасс - более украинским»14:30
- Сквозь грохот канонады слышен смех09:30
- Оборотная сторона долгожданной весны08:55
- Когда и почему портится косметика: проверьте свою косметичку!08:35
- 10 дней на раздумья: Приватбанк включил клиентам счетчик
- "Национализация" предприятий Ахметова: "ЛДНР" уже готовы отдать отжатое Киеву
- Новые тарифы: сколько заплатят украинцы с плитами и котлами
- 200 тысяч переселенцев могут остаться без пенсий и соцвыплат - СБУ подготовила списки
- Оприлюднений тривожний прогноз західних експертів щодо війни на Донбасі
- Ветеран АТО пояснив, що може досягти Україна в разі силового звільнення Донбасу
- Власти Чечни открыто угрожают убить известного украинского политика
- В Киеве распяли «мальчика» под рестораном (ВИДЕО)
- Штурм, коррупция и обновления у линии разграничения
- Погода на завтра: в Украине снова ударят морозы