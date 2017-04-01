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Почти 4 млн. долларов - Япония окажет помощь пострадавшим от военных действий на Донбассе
Правительство Японии предоставило 3,9 млн долларов на поддержку людей и общин, пострадавших от конфликта на востоке Украины. Об этом вчера на пресс-конференции сообщил чрезвычайный и полномочный посол Японии в Украине Шигеки Сумме, передает "РБК-Украина".
"Такую помощь планируется предоставить в течение года для восстановления Донбасса. Это продолжение оказания помощи этому региону", - сказал он.
Дипломат отметил, что выделение средств в рамках предоставления этой помощи начнется с 1 апреля 2017 года. В свою очередь вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко подчеркнул, что помощь, которая идет в Украину, четко идет по плану, подготовленному совместно правительством Японии и Украины.
Министр также отметил, что правительство Японии оказывало материальную помощь Украине, начиная с 2014 года.
Фото: www.62.ua
Теги: Донбасс, Япония, война, помощь, люди, финансирование, восстановление
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