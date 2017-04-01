Погибли от "дружественного" огня однополчан - разведка сообщила о потерях боевиков

01.04.2017 11:13

Российские оккупанты продолжают нести небоевые потери в Донбассе из-за несогласованности действий, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

"Личный состав инженерного подразделения 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1 АК во время установки минных заграждений в "серой" зоне был обстрелян с передовых позиций полка.

В результате "дружественного" огня два военнослужащих убиты, трое ранены", - говорится в сообщении ГУР.