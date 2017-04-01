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Полиция Донецкой области объявила конкурс на должности психологов

01.04.2017 21:57
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Полиция Донецкой области объявила конкурс на должности психологов

Полиция Донецкой области объявила конкурс на замещение вакантных должностей психолога в Волновахе и Мариуполе, - сообщает отдел коммуникаций ГУ НП в регионе. 

Главное управление Национальной полиции в Донецкой области объявляет конкурс на замещение 3-х вакантных должностей: 

- психолог отдела кадрового обеспечения Центрального ОП (г. Мариуполь) 

- психолог сектора кадрового обеспечения Волновахского ОП (г. Волноваха) 

- психолог роты реагирования патрульной полиции ГУНП в Донецкой области (г.Мариуполь). 

Основные требования к кандидатам: 

- гражданство Украины; 

- возраст от 18 лет; 

- высшее психологическое образование. 

Все этапы конкурса будут проходить в г. Мариуполе. Полная информация об условиях конкурса и ссылки на заполнение анкеты находится ЗДЕСЬ.


Фото: www.rakhivnews.in.ua/

Теги: Донбасс, Волноваха, Мариуполь, работа, конкурс, психолог, Полиция Донбасса
 
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