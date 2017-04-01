Прифронтовая Марьинка: обстрел из минометов и надежда на возвращение жителей (ФОТО)

01.04.2017 10:10

Боевики 31 марта с 4-х часов ночи до 7 утра обстреливали из минометов Марьинку. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

"Это при том, что вчера завершили обстрел после полуночи. Бьют практически каждый вечер. Мины ложились по окраине города, которая и так уже практически полностью уничтожена", - написал он.

При этом он сообщил, что в Марьинке на сегодня проживает около 6 тысяч человек. До войны в городе проживало около 10 тысяч человек.

"С наступлением тепла в город планирует вернуться еще 1,5-2 тысячи жителей. Поэтому до мая мы планируем завершить ремонт всех 20 многоэтажных домов, которые были повреждены снарядами и минами российских оккупантов. 15 домов уже практически завершены. Остается еще 5. Вчера на месте приняли решение капитально отремонтировать коридоры в двух многоэтажках на ул Заводской, которые обгорели после взрывов", - проинформировал Жебривский.