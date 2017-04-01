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Режим тишины на Донбассе: Генсек ООН призвал стороны конфликта "полностью следовать" взятым на себя обязательствам
Генсек ООН Антониу Гутерриш приветствовал прекращение боевых действий на востоке Украины с 1 апреля. Он также призвал стороны конфликта "полностью следовать" взятым на себя обязательствам.
"Генеральный секретарь приветствует объявленное трехсторонней Контактной группой новое соглашение по полному соблюдению режима прекращения огня и отводу тяжелых вооружений в соответствии с минскими договоренностями к 1 апреля и разъединении сил и военной техники в Станице Луганской к 6 апреля", - говорится в коммюнике.
Кроме того, Гутерриш выразил обеспокоенность положением мирных жителей Донбасса и выразил надежду, что "режим тишины" позволит добиться прогресса в урегулировании вопросов безопасности.
Напомним, что 29 марта Трехсторонняя контактная группа согласовала решение о прекращении с 1 апреля огня в связи с пасхальными праздниками. Кроме того, ТКГ в очередной раз наметила дату разведения сил и средств в Станице Луганской - на 6 апреля 2017 года.
В Минобороны заявили, что Украина готова к прекращению огня в зоне АТО с 1 апреля.
Фото: 112.ua
Теги: Донбасс, война, ООН, генеральный прокурор, тигр, режим
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