С 1 апреля цена угля, добываемого на государственных шахтах, выросла до 2000грн. за тонну

01.04.2017 22:37

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины с 1 апреля увеличит цену готовой угольной продукции, добываемой государственными шахтами, на 15,6% – с 1730 грн до 2000 грн/тонна (без НДС и расходов на транспортировку). Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на сообщение министерства.



По словам главы Минэнергоугля Игоря Насалика, это позволит сбалансировать финансовое состояние госшахт и снизить расходы бюджета на частичное покрытие себестоимости добываемой угольной продукции.



"При таких условиях необходимо установить цену на угольную продукцию, которая позволит частично сбалансировать финансовое состояние предприятий угольной отрасли, обеспечит возможности для выплаты заработной платы горнякам и создаст условия для устойчивого функционирования ТЭК", - говорится в сообщении.



С 1 января 2017 года граничная цена продажи добываемого госшахтами угля составляет 1730 грн/тонна.



Средняя себестоимость добычи угля государственными шахтами в феврале 2017 года составила 2 тыс. 510,3 грн за тонну.



В 2017 году на материально-техническое обеспечение госшахт с использованием механизма государственных гарантий предусмотрен 1 млрд грн, еще 0,8 млрд грн будет направлено на компенсацию разницы между ценой угля и себестоимостью его добычи для оплаты шахтерам зарплаты.