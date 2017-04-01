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Архив - Донецкая область

"С фантиками ДНР об образовании у детей нет никаких шансов" - в республике наступает прозрение

01.04.2017 18:45
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"С фантиками ДНР об образовании у детей нет никаких шансов" - в республике наступает прозрение

Поклонники "ДНР" признали, что самые одаренные дети "ориентированы на Украину" и намерены продолжать свое обучение на подконтрольных ей территориях. Об этом написала пропагандистка "ДНР" Марина Бережнева на своей странице в Facebook, передает "ДонПресс".

По ее словам, такая картина наблюдается в школе № 2 в Ясиноватой (временно оккупированная территория Донецкой области).

Ссылаясь на руководителя этого учебного заведения Ирину Величко, Бережнева описала тенденцию среди детей: "Вызывает озабоченность Ирины Ивановны то, что наиболее успевающие дети ориентированы на Украину, и планируют продолжить свое образование там", — написала пропагандистка.

Она же уверяет, что при таких взглядах якобы желающих учиться на украинском языке среди учащихся этой школы было "крайне мало".

"Многие из них понимают, что с фантиками днр об образовании у детей нет никаких шансов. Разве что чернорабочими", — пишут участники обсуждения этого поста.

"Практически у всех моих знакомых в дыре (даже у некоторых ватных) — дети учатся в Украине дистанционно", — добавил другой комментатор.

(Орфография и стилистика авторов полностью сохранены).


Фото: news.bigmir.net/

Теги: Украина, Донбасс, образование, учеба, диплом, ДНР, ученики
 
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