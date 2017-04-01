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С сегодняшнего дня на Донбассе вступил в силу режим тишины
Согласно договоренностям Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе с 1 апреля объявляется режим тишины.
Как заявлял президент Украины Петр Порошенко, режим прекращения огня с 1 апреля предложила украинская сторона. 30 марта глава государства сообщил, что уже отдал все необходимые команды - и Генеральному штабу и министру обороны.
"Это еще раз опровергает российские утверждения о позиции украинской стороны как неготовой к миру. Напротив, последовательно, все три года мы не просто декларируем, доказываем, что украинская сторона за то, чтобы обеспечить режим прекращения огня, вывод российских войск, получение контроля над неконтролируемым участком украино-российской границы и восстановление украинского суверенитета над оккупированным Донбассом и в Крыму", - подчеркнул президент.
Вместе с тем, он не исключил, что другая сторона не будет придерживаться договоренностей о прекращении огня.
"К сожалению, у нас нет большого оптимизма, что та сторона будет придерживаться достигнутых договоренностей, но жизнь и здоровье каждого украинского воина является наивысшей ценностью, и мы должны решительно действовать, чтобы обеспечить прекращение огня, отвод тяжелой техники и артиллерии - это ключевые пункты Минских соглашений. И, кстати, решение СНБО, которое требует этих процессов", - отметил Порошенко.
Напомним, что 29 марта Трехсторонняя контактная группа согласовала решение о прекращении с 1 апреля огня в связи с пасхальными праздниками. Кроме того, ТКГ в очередной раз наметила дату разведения сил и средств в Станице Луганской - на 6 апреля 2017 года.
Фото: 112.ua/
Теги: Донбасс, война, режим
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