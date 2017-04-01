- Блокпосты Донбасса: КПВВ "Майорск" и "Марьинка" снова собрали огромные очереди09:14
- Шахта им. Засядько всегда представляла интерес для боевиков "ДНР" - Ходаковский08:59
- Пасхальный "режим тишины": с начала суток боевики 10 раз открывали огонь по силам АТО08:43
- Донбасс стал для Кремля полигоном для утилизации вооружения и военной техники - Тымчук08:35
- Режим тишины на Донбассе: Генсек ООН призвал стороны конфликта "полностью следовать" взятым на себя обязательствам07:53
- "Московский сценарий" Минска, "замороженное" Приднестровье или "большая война" - чем закончится очередное "перемирие" на Донбассе 07:44
- Донбасский фронт: 94 обстрела за минувшие сутки - наибольшее количество зафиксировано на донецком направлении07:28
- "Война станет невыгодна, когда российские потери станут значительно превышать наши" - Бутусов07:11
- С сегодняшнего дня на Донбассе вступил в силу режим тишины06:59
- С 1 апреля в Мариуполе отключат отопление и горячую воду22:05
Шахта им. Засядько всегда представляла интерес для боевиков "ДНР" - Ходаковский
Боевики "ДНР" давили на народного депутата Украины Ефима Звягильского для того, чтобы взять под контроль шахту имени Засядько в оккупированном Донецке, пишет "ДонПресс".
Экс- командир батальона "Восток" Александр Ходаковский заявил, что раньше Звягильскому помогало заступничество депутата Госдумы РФ Иосифа Кобзона, имеющего влияние на кураторов "ДНР" в Москве.
Ходаковский отметил: "Звягильский перечислял достаточно крупные суммы денег после того, как на него было оказано необходимое давление. Вы помните, и арест директора шахты Засядько, который просидел не менее полугода в тюрьме, и задержание самого Звягильского при выезде с территории "ДНР", и душещипательные разговоры в "ОПЛОТе" с Александром Захарченко. Другие методы применялись. Специально провоцирующие обстрелы или работа артбатареи с территории вентствола специально, чтобы вызвать прилет "обратки".
Также, он сообщил, что во время одного из таких обстрелов пострадал трансформатор, и добавил: "Давили, давили, получили возможность и забрали".
По мнению боевика, "руководство""ДНР" поступает с работниками шахты "как колонизаторы с жителями колонии", так как не хотят "общаться с людьми" и поэтому шахтеры "начинают немного напрягаться".
Фото: https://donpress.com
Теги: Донецк, Донбасс, давление, Ефим Шифрин, шахта им. Засядько, боевики
- Старого донецкого Героя забыли, новый - продолжает бой
- Состояние пострадавших на шахте им. Засядько стабильное
- Сибиряки взялись изучать опыт донецкой шахты
- На шахте им. Засядько умер ученик горнорабочего
- Срочно! На шахте им. Засядько воспламенился метан: есть пострадавшие
- На шахте им. Засядько произошел пожар
- Блокпосты Донбасса: КПВВ "Майорск" и "Марьинка" снова собрали огромные очереди09:14
- Шахта им. Засядько всегда представляла интерес для боевиков "ДНР" - Ходаковский08:59
- Пасхальный "режим тишины": с начала суток боевики 10 раз открывали огонь по силам АТО08:43
- Донбасс стал для Кремля полигоном для утилизации вооружения и военной техники - Тымчук08:35
- Режим тишины на Донбассе: Генсек ООН призвал стороны конфликта "полностью следовать" взятым на себя обязательствам07:53
- "Московский сценарий" Минска, "замороженное" Приднестровье или "большая война" - чем закончится очередное "перемирие" на Донбассе 07:44
- Донбасский фронт: 94 обстрела за минувшие сутки - наибольшее количество зафиксировано на донецком направлении07:28
- "Война станет невыгодна, когда российские потери станут значительно превышать наши" - Бутусов07:11
- С сегодняшнего дня на Донбассе вступил в силу режим тишины06:59
- С 1 апреля в Мариуполе отключат отопление и горячую воду22:05
- В Киеве перед Пасхой пройдет фестиваль писанок09:23
- Блокпосты Донбасса: КПВВ "Майорск" и "Марьинка" снова собрали огромные очереди09:14
- В Украине стартует программа "Доступные лекарства"09:07
- Шахта им. Засядько всегда представляла интерес для боевиков "ДНР" - Ходаковский08:59
- Пасхальный "режим тишины": с начала суток боевики 10 раз открывали огонь по силам АТО08:43
- Донбасс стал для Кремля полигоном для утилизации вооружения и военной техники - Тымчук08:35
- Сегодня в мире отмечают День смеха или День дурака08:24
- С введением абонплаты за доставку газа украинцам не придется платить больше - Розенко08:11
- Режим тишины на Донбассе: Генсек ООН призвал стороны конфликта "полностью следовать" взятым на себя обязательствам07:53
- "Московский сценарий" Минска, "замороженное" Приднестровье или "большая война" - чем закончится очередное "перемирие" на Донбассе 07:44
- Весна: надо ли белить деревья?22:37
- Знаменитая ясновидящая рассказала, как дети должны общаться с родителями21:35
- Головная боль: как избавиться - народное средство20:42
- Пять самых лучших природных антибиотиков помогут избавиться от многих болезней14:07
- Ученые назвали топ-3 самых вредных алкогольных напитков21:15
- Александр ПИКАЛОВ: «Юмор стал жёстче, а Донбасс - более украинским»14:30
- Сквозь грохот канонады слышен смех09:30
- Оборотная сторона долгожданной весны08:55
- Когда и почему портится косметика: проверьте свою косметичку!08:35
- От «спасибо» до левофланговой буквы (фронтовой словарь обывателя)08:15
- 10 дней на раздумья: Приватбанк включил клиентам счетчик
- "Национализация" предприятий Ахметова: "ЛДНР" уже готовы отдать отжатое Киеву
- Новые тарифы: сколько заплатят украинцы с плитами и котлами
- 200 тысяч переселенцев могут остаться без пенсий и соцвыплат - СБУ подготовила списки
- Оприлюднений тривожний прогноз західних експертів щодо війни на Донбасі
- Ветеран АТО пояснив, що може досягти Україна в разі силового звільнення Донбасу
- Власти Чечни открыто угрожают убить известного украинского политика
- В Киеве распяли «мальчика» под рестораном (ВИДЕО)
- Штурм, коррупция и обновления у линии разграничения
- Погода на завтра: в Украине снова ударят морозы