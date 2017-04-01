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Украинский военный поговорил по телефону с главарем "ДНР" Захарченко - разговор получился интересным (ВИДЕО)
Украинский военный и блогер Валерий Ананьев подшутил над главарем боевиков "ДНР" Александром Захарченко. Он записал и опубликован в Twitter и на своем канале в YouTube видео с фейковым звонком террориста. На видео военный сообщает зрителям, что боевик ему якобы позвонил, а блогер записал их разговор. Из трубки вместо членораздельной человеческой речи раздалось петушиное кукареканье.
"Санек, ты можешь говорить по-человечески? Я не понимаю по-новоросски!" – ответил Ананьев, делая отсылку на мем "Захарченко-петух", который появился в интернете в начале 2015 года. После прозвучало несколько цитат Захарченко о штурме Киева и разрушении Украины как государства. Шутливый ролик понравился пользователям, судя по тому, что видео собрало более 10 тыс. просмотров в YouTube и 244 ретвита в Twitter, сообщает styler.rbc.ua.
Фото: newsonline24.com.ua
Теги: Донбасс, украинский язык, разговор, ДНР, Захарченко
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- Украинский военный поговорил по телефону с главарем "ДНР" Захарченко - разговор получился интересным (ВИДЕО)11:07
- Прифронтовая Марьинка: обстрел из минометов и надежда на возвращение жителей (ФОТО)10:10
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