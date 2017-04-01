В Донецке троллейбус врезался в столб

01.04.2017 17:11

В Киевском районе Донецка сегодня, 1 апреля, в 10:25, троллейбус врезался в столб. Об этом сообщают дончане в социальных сетях.

Инцидент произошел перед остановкой "Шахта Засядько" по Киевскому проспекту.

Последствия аварии, как отмечают горожане, никто не ликвидировал. "Так и стоит", — пишут они.