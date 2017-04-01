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В Донецке троллейбус врезался в столб
01.04.2017 17:11
В Киевском районе Донецка сегодня, 1 апреля, в 10:25, троллейбус врезался в столб. Об этом сообщают дончане в социальных сетях.
Инцидент произошел перед остановкой "Шахта Засядько" по Киевскому проспекту.
Последствия аварии, как отмечают горожане, никто не ликвидировал. "Так и стоит", — пишут они.
Фото: https://news.pn
Теги: Донецк, Донбасс, троллейбус, столб, ДТП
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