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В оккупированном Донецке какой-то праздник (ФОТО)
01.04.2017 18:00
Фото опубликовано на сайте novosti.dn.ua. "Праздничный" минимаркет расположен на проспекте Дзержинского. 1 апреля 2017 года.
Фото: novosti.dn.ua/
Теги: Донецк, Донбасс, праздник, поздравление
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