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В прифронтовой Авдеевке из-за обстрелов не удалось отремонтировать линии электропередач
01.04.2017 16:48
"Плохая новость: Несмотря на наличие разрешение СЦКК и зеркального патрулирование ОБСЕ не удалось добиться соблюдения режима тишины, из-за начавшегося вблизи боя энергетики были вынуждены эвакуироваться с линий и ДФС", - написал он.
Магомедов также добавил, что сегодня продолжения восстановительных работ не будет.
Как сообщалось ранее, повреждение высоковольтной линии электропередач 110 кВ вечером 29 марта привело к прекращению электроснабжения города Авдеевка, Авдеевского коксохимического завода и Донецкой фильтровальной станции, которые обеспечивают город водой и теплоснабжением.
В пятницу энергетики выявили ряд повреждений линии электропередач, обеспечивающей электроснабжение Авдеевки и Донецкой фильтровальной станции.
В настоящий момент централизованное электроснабжение в Авдеевке отсутствует. Теплоснабжение в городе осуществляется централизованно за счет заводского теплоэнергоцентрали Авдеевского коксохимического завода. Создан запас воды в городском резервуаре объемом 4 тыс. кубометров. Объекты социально-бытовой сферы, не имеющие собственных систем резервного электропитания, обеспечиваются электроэнергией от генераторов ГосЧС.
Фото: zn.ua
Теги: Донбасс, Авдеевка, работа, энергетика, пребиотики, обстрелы
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