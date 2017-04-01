Воду в Авдеевке будут подавать раз в сутки - Жебривский

01.04.2017 20:47

В Авдеевке остается напряженной ситуация с подачей питьевой воды. По словам губернатора Донецкой области Павла Жебривского, питьевая вода будет подаваться раз в сутки. Об этом сообщает телеканал "112 Украина".

"О питьевой воде. Еще вчера шла самотеком до второго этажа. Сейчас мы подтянули снова туда генератор и раз в сутки будем качать воду", - сказал Жебривский.

По его словам, власти надеются сохранить "режим тишины", а завтра приступить к проведению ремонтных работ. То есть сегодня Авдеевка все еще будет без электричества.

"Линии сегодня не смогут починить", – сказал Жебривский, отметив, что на территории, подконтрольной украинским властям "разрыхленность" кабеля устранена.

"В районе Ясиноватой повален столб... С нашей стороны ремонтники выходили, а с другой стороны сначала не выходило ОБСЕ, а затем, когда ОБСЕ согласилось, боевики начали бить по "промке", получили ответ и, фактически, сегодня ремонтники вернулись назад и восстановления электроснабжения в Авдеевки не будет", – сказал Жебривский.

Напомним, 29 марта, около 19.00 Авдеевка осталась без света. По предварительным данным произошло повреждение линии электропередач "Макеевка 2".