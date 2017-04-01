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Воду в Авдеевке будут подавать раз в сутки - Жебривский
В Авдеевке остается напряженной ситуация с подачей питьевой воды. По словам губернатора Донецкой области Павла Жебривского, питьевая вода будет подаваться раз в сутки. Об этом сообщает телеканал "112 Украина".
"О питьевой воде. Еще вчера шла самотеком до второго этажа. Сейчас мы подтянули снова туда генератор и раз в сутки будем качать воду", - сказал Жебривский.
По его словам, власти надеются сохранить "режим тишины", а завтра приступить к проведению ремонтных работ. То есть сегодня Авдеевка все еще будет без электричества.
"Линии сегодня не смогут починить", – сказал Жебривский, отметив, что на территории, подконтрольной украинским властям "разрыхленность" кабеля устранена.
"В районе Ясиноватой повален столб... С нашей стороны ремонтники выходили, а с другой стороны сначала не выходило ОБСЕ, а затем, когда ОБСЕ согласилось, боевики начали бить по "промке", получили ответ и, фактически, сегодня ремонтники вернулись назад и восстановления электроснабжения в Авдеевки не будет", – сказал Жебривский.
Напомним, 29 марта, около 19.00 Авдеевка осталась без света. По предварительным данным произошло повреждение линии электропередач "Макеевка 2".
Фото: https://www.rbc.ua/
Теги: Донбасс, Авдеевка, вода, подагра, Жебривский
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