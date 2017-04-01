"Война станет невыгодна, когда российские потери станут значительно превышать наши" - Бутусов

01.04.2017 07:11

Украина не уговорит Путина прекратить войну. Война станет невыгодна, когда российские потери станут значительно превышать наши. Такое мнение высказал журналист Юрий Бутусов.

"Атакован крупнейший склад боеприпасов Украины - нанесен огромный ущерб обороноспособности нашей страны. Это однозначно российская диверсия - взорвано одно из хорошо защищенных и оборудованных хранилищ, взрыв внутренний.

В центре Киева убит бывший депутат российской Госдумы, который был на связи с украинской разведкой. Его маршрут движения не оглашался, его вычислили, и направили убийцу те, кого пока не нашли.

В Мариуполе покушение - погиб полковник контрразведки. Его машина подорвана миной.

На фронте продолжаются обстрелы из всех видов оружия, гибнут наши бойцы.

Террористическая атака на польское консульство в Луцке.

Россия не собирается сворачивать боевые действия на Донбассе. Наоборот, обстановка серьезно обостряется, и РФ ведет серьезную террористическую войну в нашем тылу и на фронте.

Это не попытка снизить эскалацию - противник продолжает войну, и только дипломатическая стратегия не срабатывает. Необходимо отвечать на локальную войну адекватными действиями, давать отпор врагу, используя доступные нам средства.

Украина не уговорит Путина прекратить войну. Война станет невыгодна, когда российские потери станут значительно превышать наши", - написал Юрий Бутусов на своей странице в Facebook.