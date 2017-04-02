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Боевики ЛНР меняют боеприпасы на водку: в разведке рассказали подробности

02.04.2017 13:05
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Боевики ЛНР меняют боеприпасы на водку: в разведке рассказали подробности

Боевики ДНР и ЛНР крадут оружие и боеприпасы для их последующего обмена или продажи. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

1 апреля был задержан боевик ДНР из банды, базирующейся под Новоазовском, при попытке провезти в Россию пять единиц стрелкового оружия. Читайте также: У боевиков на Донбассе суициды и проблемы с командирами: разведка узнала детали.

В то же время, боевики ЛНР, базирующиеся под Брянкой, продавали боеприпасы криминальным структурам и меняли их на алкоголь. "В частности, местные жители обменивали 500 единиц патронов к стрелковому оружию на одну бутылку водки и пять пачек сигарет", — говорится в сообщении разведки.

В связи с кражами главари банд группировок начали ревизию складов оружия и боеприпасов. При этом, в ходе проверок складов боевиков в Горловке и Новоазовске из-за нарушений правил безопасности при учете погиб один боевик, еще двое пострадали.



Теги: Украина, Донбасс, разведка, водка, Министерство обороны, боеприпасы, склад, ДНР, ЛНР
 
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