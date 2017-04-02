Мариупольцы веселятся: В День Смеха проезд в городском транспорте стал самым дорогим в стране

02.04.2017 08:32

С 1 апреля цена билета в трамвае и троллейбусе составляет 3,5 грн., в автобусе – 4 грн., а в маршрутке – 5 грн. Таким образом, тарифы на общественный транспорт в Мариуполе стали одними из самых высоких в Украине.

10 гривен в день

Повышение стоимости проезда тут же вызвало волну негодования среди жителей, ведь это сразу ударило по их карману. Теперь вместо 8 грн. в день мариупольцам придется платить 10 грн. За месяц им придется переплачивать за дорогу на работу и обратно минимум 44 грн. А что будет с теми жителями, которые используют транспорт больше чем два раза в день?

Фраза «пересаживайтесь на троллейбус» теперь не совсем уместна. Хотя транспорта МТТУ действительно стало больше, ждать его по-прежнему долго (исключение 15 автобусный маршрут за 4 грн.). Да и цена в 3,5 грн. также «кусается».

Далеко не во все районы города ходят трамваи и троллейбусы. К примеру «Черемушки», поселок Моряков…

Что скажет городская власть?

На сайте единой системы петиций появилось несколько обращений жителей с просьбой оставить тариф на проезд на прежнем уровне. Две такие петиции набрали нужное количество голосов, а потому получили ответ от городской власти. Без подписи.

Сразу скажу – ответ отрицательный. Никто мнение жителей не спрашивает. Можно сказать причины, по которым цену на проезд повысили, ничем не отличаются от тех, которые ранее называла старая власть во главе с Юрием Хотлубеем.

Привожу ответ городской власти:

«В сравнении с 2014 годом, когда в последний раз проводилось повышение платы за проезд, стоимость энергоносителей, запасных частей и других материалов увеличилась:

- Дизельное топливо с 10 грн/л до 23 грн/л (на 130%).

- Электроэнергия с 0,99 грн/кВт до 2,15 грн/кВт ( 117,2 %).

- Автомобильные шины с 6,7 тыс. грн/к-кт до 18 тыс. грн/к-кт (на 168,5 %).

- Поршневая группа с 7,2 тыс. грн/к-кт до 18, 6 тыс. грн/к-кт (на 158,3%).

- Контактный провод с 1577 грн/10 кг до 2 240 грн/10 кг ( на 53%).

- Бандаж для трамваев с 4314 грн/ед до 9 тыс. грн/ед (на 109 %).

- Подшипники с 3514 грн/10 ед до 11520 грн/10 ед ( на 228 %)»

Другие причины, названные городской властью – рост минимальной зарплаты (с 1600 до 3200 грн.), повышение стоимости электроэнергии для троллейбусов и трамваев. Городская транспортная инфраструктура находится в неудовлетворительном состоянии. Нужен капитальный ремонт трамвайного пути (30,1 км на сумму 571,9 млн. грн.), контактных сетей трамвая и троллейбуса (91,34 км на сумму 201 млн. грн).

В ответе также прилагается ссылка на решение исполкома городского совета. Все забыли о том, что для повышения стоимости проезда в 2014 году такого решения не потребовалось? Но об этом немного позднее.

«Дополнительно сообщаем, что развивать городской транспорт без капитальных вложений не возможно. Департаментом транспорта и связи была разработана «Стратегия развития транспорта города Мариуполя», согласно которой уже выполняются работы по улучшению транспортного обслуживания населения, - говорится в ответе на петиции. – В 2016 году было приобретено 17 троллейбусов, 15 автобусов и 10 трамваев. В 2017 году запланировано приобретение 30 трамваев, 17 троллейбусов и 12 автобусов».

В ответе указывается, что в прошлом году был проведен ремонт кровли в зданиях МТТУ, а также ремонт бытовых помещений. Был создан новый автобусный маршрут №15, троллейбусный маршрут № 13 был продлен. Начата процедура реализации проекта электронной диспетчерской на базе систем GPS.

Ответ городской власти очень объемный, но смысл в нем один – жители должны из собственных карманов платить за восстановление полностью разрушенного за годы правления Юрия Хотлубея трамвайно-троллейбусного управления. Они должны платить за рост цен на ГСО и запчасти, ведь по-другому маршрутки просто не выйдут на линию.

Почему так произошло

Не для кого не секрет, что за последние 25 лет само понятие коммунальный транспорт в Мариуполе было полностью уничтожено. Наверняка, многие помнят, как на линию одна за другой стали выходить новые маршрутки. Жители тут же смекнули – вместо того, чтобы ждать по 40 минут троллейбус, лучше ехать на новой маршрутке. Лучше переплатить, чем ждать впустую.

Троллейбусы и трамваи стали ходить все реже и реже. Они часто ломались, не выходили на линию. Новый транспорт практически не закупался, а на ремонт старого не было денег. Горэлектротранспорт стал обслуживать только пенсионеров, которые пользовались им бесплатно.

В какой-то момент в рабочем состоянии осталось 30 троллейбусов и столько же трамваев. А маршруток было более 300! Они ездили в отдаленные районы, соединяли между собой разные районы. Нельзя сказать, что это было не выгодно.

Городская власть помогала МТТУ. Ежегодно из бюджета выделялись миллионы в качестве помощи убыточному предприятию. Но эти деньги шли исключительно на зарплату и покупку запчастей. На обновления парка денег не хватало.

В последние годы стали вымирать и маршрутки. Сначала исчезли самые непопулярные маршруты №128, 100, 116 и другие. Затем и сам транспорт стал приходить в негодность. Обратите внимание на то, как выглядят маршрутки сейчас – они едут, перекосившись на одну из сторон, салон неухоженный, сиденья порваны, в некоторых автобусах повреждена обшивка и даже дно…

Разве сможет подорожание проезда с 4 до 5 грн. что-то изменить?

Как удалось узнать от кондуктора маршрутного такси №112, в день автобус возит чуть больше 1000 пассажиров. Переведем это в деньги – 4 тыс. грн. в день, теперь будет 5 тыс. грн. Отнимем топливо, зарплату кондуктора и водителя и что останется? Достаточно ли этих денег перевозчику для покупки нового автобуса? Вопрос риторический. Но если ничего не менять, через несколько лет маршруток в Мариуполе также не останется. Их и сейчас - чуть больше 200.

Как повышалась стоимость проезда в Мариуполе

За 17 лет стоимость проезда в Мариуполе очень сильно изменилась. К примеру, в 2000 году проезд в троллейбусе стоил 30 копеек, а в маршрутке – 50 копеек. Помните ли вы эти времена?

Троллейбусы и трамваи

С 1 июля 2001 года проезд в горэлектротранспорте подорожал с 30 до 40 копеек. После этого цена на проезд в трамваях и троллейбусах не менялась 5 лет! В сентябре 2006 года проезд стал стоить 50 копеек, в августе 2008 – 75 копеек (тогда доллар вырос с 5 до 8 грн.) В марте 2009 года цену на проезд в горэлектротранспорте подняли до 1 грн. И такой тариф держался 4 года!

В начале 2013 года члены исполкома поднимают стоимость проезда до 1,25 грн., а уже в июне проезд дорожает до 1,5 грн. После этого тариф не растет 3 года. В мае 2016 года его поднимают до 2 грн. Таким образом, цена сравнялась со стоимостью этой же услуги в других городах Украины.

В 2017 году принято новое решение – рост цен на проезд в два этапа: с 1 апреля – до 3,5 грн., с 1 августа – до 4 грн.!

Маршрутки

В феврале 2001 года городская власть установила тариф на проезд в маршрутках в размере 50 копеек, а уже в апреле 2001 года – подняла его до 75 копеек. Стоимость проезда держалась на этом уровне до 1 февраля 2002 года. Тогда тариф подняли до 1 грн. Следующее повышение не заставило долго ждать – в декабре 2005 года проезд стал стоить 1,25 грн. Спустя 2 года (декабрь 2007) проезд подорожал до 1,5 грн., а еще спустя 2 года (декабрь 2009) – до 1,75 грн.

Следующее подорожание (до 2 грн.) произошло сразу после выборов мэра города – в декабре 2010 года, а уже в августе 2011 года., проезд стал стоить 2,5 грн. 1 декабря 2013 года – тариф вырос до 3 грн., 1 июня 2014 – до 4 грн.! Последнее повышение перевозчики приняли сами – решения исполкома нет, ведь в городе происходил беспредел. Именно этот период считается периодом оккупации «ДНР». Правда, городская власть перевозчиков поддержала, о чем сообщила на сайте горсовета.

1 апреля 2017 года – стоимость проезда растет до 5 грн., а с 1 августа 2017 – тариф составит 6 грн.

Тарифы в разных городах Украины

А вы знаете, что стоимость проезда в троллейбусах и трамваях Мариуполя – самая высокая в Украине? Мы сравнили цены на проезд в разных городах страны и выяснили этот интересный факт.

Троллейбусы и трамваи

Самый дешевый проезд в горэлектротранспорте – в Днепре. На сегодня тариф составляет 1,5 грн.! 2 грн. проезд в трамваях и троллейбусах стоит во Львове и Николаеве, 2,5 грн. – в Кривом Роге. 3 грн. стоит проезд в Киеве, Одессе, Харькове, Запорожье и Виннице. И только в Мариуполе с 1 апреля эта услуга стоит 3,5 грн.!

Маршрутки

Стоимость проезда в маршрутках держится на уровне других городов. Правда, в некоторых до сих пор эту цену держат на уровне 4 грн. Это Львов, Винница, Николаев. 5 грн. стоит проезд в Кривом Роге, Одессе. В Днепре проезд стоит 5-6 грн., в Харькове – 4-6,5 грн., в Запорожье – 6,5 грн., в Киеве – 3-8 грн., в зависимости от протяженности маршрута.

Источник 0629.