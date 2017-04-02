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В 2016 году на переселенцах Пенсионный фонд сэкономил 13,5 млрд грн
В 2016 году были прекращены пенсионные выплаты переселенцам, которые не прошли физическую верификацию, а также выплаты для части граждан, фигурировавших в переданных правительству списках СБУ. Об этом в интервью «Зеркалу недели» сообщил вице-премьер-министр Украины по гуманитарным вопросам Павел Розенко.
В результате, соцвыплат лишились 407,7 тысяч жителей Востока Украины, что позволило Пенсионному фонду сэкономить 13,5 млрд грн.
«В этой цифре те, кто не прошел физическую верификацию, и те, кто был в переданных нам в феврале 2016 года списках СБУ, – 450 тыс. человек (выплаты этим людям были приостановлены непосредственно перед передачей баз по ВПЛ на верификацию Минфина, – ред.). Часть людей из этих списков не обратилась в органы ПФ с просьбой восстановить выплату пенсии. Это означает, что там были те, кто не переехал на постоянное место проживания на контролируемую украинской властью территорию и в соответствии с законодательством и нормативной базой не имеет права на получение выплат», – указал Розенко.
Он указал, что речь идет не об экономии средств на соцвыплатах, а об освобождении дополнительного ресурса, который позволил Пенсионному фонду завершить финансовый год без займов.
«Логика же остается прежней: после выполнения Минских соглашений и восстановления территориальной целостности Украины люди, находящиеся сегодня на временно оккупированных территориях, будут иметь возможность восстановить все выплаты с момента их прекращения. Эти средства аккумулируются и, когда появится реальная возможность, конечно, будут выплачены», – заключил он.
При этом в годовом отчете Пенсионного фонда сообщается об экономии в 15,2 млрд на фоне бюджета в 255 млрд грн. Почти 2 млрд грн обеспечено перевыполнением по собственным поступлениям, в то время, как остальные 13,5 млрд грн – результат экономии «в результате проведенных мероприятий по подтверждению правомерности пенсионных выплат лицам из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ)».
Источник dnews.dn.ua
Теги: Украина, Донбасс, финансы, пенсионный фонд, СБУ, ВПЛ, пенсии
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