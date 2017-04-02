Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В Авдеевке электрики начали ремонт ЛЭП

02.04.2017 15:25
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Авдеевке электрики начали ремонт ЛЭП

Авдеевка уже несколько суток без света. На линиях электропередач в Авдеевке Донецкой области начались ремонтные работы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц в воскресенье, 2 апреля.

"Авдеевка. По состоянию на 10.00 ремонтные бригады приступили к проведению ремонтно-восстановительных работ", – говорится в сообщении ведомства в Twitter.
В министерстве отметили, что ремонтные работы начались еще вчера, 1 апреля. Однако прекратились из-за очередного обстрела.

Напомним, Авдеевка осталась без света и воды вечером 29 марта – из-за обстрелов была повреждена высоковольтная линию электропередач 110 кВ

Источник korrespondent.net



Теги: Украина, Донбасс, Донецкая область, Авдеевка, ремонт, ЛЭП
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх