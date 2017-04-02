В Бахмутском районе увеличили размер помощи: до 10 тыс. грн за поврежденный обстрелами дом

02.04.2017 09:25

В депутаты Бахмутского районного совета (Донецкая обл.) установили новые размеры материальной помощи для жителей района. Опыт прошлых лет показал, что люди перестали обращаться за помощью из-за мизерных сумм. 100, 200 и 500 грн вряд ли могли поправить материально положение или покрыть расходы на лечение. Поэтому в ходе сессии сессий был поднят вопрос о пересмотре категории получателей и сумм.

Новые суммы материальной помощи составили:

500 грн при тяжелом материальном положении,

1000 грн на операцию,

2000 грн на восстановление дома в случае стихийного бедствия.

На юбилейные даты для ветеранов также запланировали по 200 грн.

Теперь материальная помощь в районе предоставляется более широкому кругу лиц, среди которых:

инвалиды, ветераны войны и труда;

граждане, пострадавшие от чрезвычайных ситуаций;

тяжелобольные и онкобольные;

те, кому необходимо оперативное лечение;

безродные и лица из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки;

граждане, которые прибыли из районов проведения антитеррористической операции;

жители района, которые пострадали в результате проведения АТО и военных действий на территории района;

семьи заложников и другие.

Материальная помощь гражданам Бахмутского района, которые пострадали в результате проведения АТО и военных действий на территории района, предоставляется только тем, кто фактически проживает на территории района. Минимальный размер помощи при частичном повреждении домохозяйства составляет 500 грн на домохозяйство, а максимальный – 10 тыс. грн. на домохозяйство. Конкретный размер помощи определяется в зависимости от степени разрушения на основании Акта обследования технического состояния жилого дома.

Во время обсуждения решения поступило предложение увеличить суммы для тех, кто нуждается в оперативном лечении до 3 тысяч грн. Депутаты с доводами (дороговизна медпрепаратов и услуг) согласились, но рассмотрят этот вопрос по итогам полугодия.

Отметим, что в Бахмутский районный совет в прошлом году за помощью обратилось всего 58 человек, общая сумма составила всего 25 тыс. 480 грн. На 2017 год на помощь запланировано 160 тыс. грн.

Источник dnews.dn.ua