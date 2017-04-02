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В Бахмутском районе увеличили размер помощи: до 10 тыс. грн за поврежденный обстрелами дом
В депутаты Бахмутского районного совета (Донецкая обл.) установили новые размеры материальной помощи для жителей района. Опыт прошлых лет показал, что люди перестали обращаться за помощью из-за мизерных сумм. 100, 200 и 500 грн вряд ли могли поправить материально положение или покрыть расходы на лечение. Поэтому в ходе сессии сессий был поднят вопрос о пересмотре категории получателей и сумм.
Новые суммы материальной помощи составили:
500 грн при тяжелом материальном положении,
1000 грн на операцию,
2000 грн на восстановление дома в случае стихийного бедствия.
На юбилейные даты для ветеранов также запланировали по 200 грн.
Теперь материальная помощь в районе предоставляется более широкому кругу лиц, среди которых:
инвалиды, ветераны войны и труда;
граждане, пострадавшие от чрезвычайных ситуаций;
тяжелобольные и онкобольные;
те, кому необходимо оперативное лечение;
безродные и лица из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки;
граждане, которые прибыли из районов проведения антитеррористической операции;
жители района, которые пострадали в результате проведения АТО и военных действий на территории района;
семьи заложников и другие.
Материальная помощь гражданам Бахмутского района, которые пострадали в результате проведения АТО и военных действий на территории района, предоставляется только тем, кто фактически проживает на территории района. Минимальный размер помощи при частичном повреждении домохозяйства составляет 500 грн на домохозяйство, а максимальный – 10 тыс. грн. на домохозяйство. Конкретный размер помощи определяется в зависимости от степени разрушения на основании Акта обследования технического состояния жилого дома.
Во время обсуждения решения поступило предложение увеличить суммы для тех, кто нуждается в оперативном лечении до 3 тысяч грн. Депутаты с доводами (дороговизна медпрепаратов и услуг) согласились, но рассмотрят этот вопрос по итогам полугодия.
Отметим, что в Бахмутский районный совет в прошлом году за помощью обратилось всего 58 человек, общая сумма составила всего 25 тыс. 480 грн. На 2017 год на помощь запланировано 160 тыс. грн.
Источник dnews.dn.ua
Теги: Украина, Донбасс, помощь, АТО, обстрелы, Бахмут
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