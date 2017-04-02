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В Марьинке задержали "героиню" пропагандистского сюжета РосСМИ
Сотрудники полиции задержали в Марьинке женщину 1952 года рождения, которая в 2015 году снималась в пропагандистском сюжете российского телеканала НТВ, где рассказывала о "бесчинствах украинской армии" в Дебальцево, пишет zn.ua.
Как сообщил заместитель главы Нацполиции – начальник ГУ НПУ в Донецкой области Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook в воскресенье, 2 апреля, правоохранители обратили внимание на женщину, которая заметно нервничала во время проверки документов. Выяснилось, что бывшая учительница украинского и русского языка Галина Семич, проживающая в оккупированном Дебальцево, приезжала в Павлоград Днепропетровской области, чтобы оформить себе пенсию на счет украинских налогоплательщиков. При этом она уже получает "пенсию" в ОРДО. Во время общения с украинскими правоохранителями женщина отрицала оскорбительные выражения в отношении украинских военнослужащих, а свое участие в пропагандистском сюжете пояснила "коварством российских СМИ". "Пусть ее слова останутся на ее совести", - резюмировал Аброськин.
Теги: Донбасс, Дебальцево, женщина, пропаганда
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