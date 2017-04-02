В Минобороны подтвердили потери сил АТО за сутки: Четверо раненых бойцов

02.04.2017 14:06

За сутки зафиксировано 37 обстрелов. В Министерстве обороны Украины подтвердили информацию, ранее опубликованную пресс-центром штаба АТО: за сутки на Донбассе ранения получили четверо украинских бойцов. Об этом на брифинге, который транслировал телеканал "112 Украина", сообщил спикер ведомства по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"За минувшие сутки погибших в рядах ВСУ нет, но четверо украинских военных получили ранения: трое из них пострадали в результате подрыва на взрывных устройствах, еще один получил ранения в результате вражеского обстрела", - уточнил Мотузяник.