Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В Минобороны подтвердили потери сил АТО за сутки: Четверо раненых бойцов

02.04.2017 14:06
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Минобороны подтвердили потери сил АТО за сутки: Четверо раненых бойцов

За сутки зафиксировано 37 обстрелов. В Министерстве обороны Украины подтвердили информацию, ранее опубликованную пресс-центром штаба АТО: за сутки на Донбассе ранения получили четверо украинских бойцов. Об этом на брифинге, который транслировал телеканал "112 Украина", сообщил спикер ведомства по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"За минувшие сутки погибших в рядах ВСУ нет, но четверо украинских военных получили ранения: трое из них пострадали в результате подрыва на взрывных устройствах, еще один получил ранения в результате вражеского обстрела", - уточнил Мотузяник.



Теги: Украина, Донбасс, ДНР, ЛНР, АТО, ВСУ, обстрелы, Минобороны
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх