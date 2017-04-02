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Архив - Донецкая область

Жители "ДНР" возмущены наглым заявлением Захарченко: главу "республики" поймали на откровенном вранье

02.04.2017 19:06
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Жители "ДНР" возмущены наглым заявлением Захарченко: главу "республики" поймали на откровенном вранье

Жители оккупированной части Донбасса выступили с обвинениями в адрес главаря "ДНР" Захарченко. Возмущение местных жителей, которое они описали в пабликах и группах в социальных сетях, были спровоцированы заявлением Захарченко о сокращении задолженности по зарплатам шахтерам.

Глава "республики" на минувшей неделе заявил, что пятимесячная задолженность горнякам уже уменьшена до "всего" 1.5 месяцев долга, при этом в течение текущего года "вся задолженность будет полностью погашена".

Сами шахтеры и жены горняков обвинили Захарченко в неадекватности и наглой лжи, констатируя абсолютно обратную ситуацию с долгами по зарплате.

Жители области пишут, что задержки с выплатой зарплаты появились и у работников железной дороги, что было спровоцировано широко разрекламированной "национализацией" украинских заводов.

Источник dialog.ua



Теги: Украина, Донбасс, ДНР, горняки, национализация, Захарченко
 
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