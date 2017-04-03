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Архив - Донецкая область

Из Донецка до КПП «Октябрь» запустят новый автобусный маршрут

03.04.2017 15:00
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Из Донецка до КПП «Октябрь» запустят новый автобусный маршрут

Так называемое «министерство транспорта» «ДНР» с 5 апреля запустит новый автобусный маршрут из оккупированного Донецка до блокпоста «Октябрь», сообщает «ДонПресс».
«С 5 апреля 2017 года на постоянной основе ежедневно открывается рейс по маршруту Донецк с автовокзала „Южный“ до контрольно-пропускного пункта „Октябрь“, с заездом в Старобешево», — заявили в «министерстве».
Отмечается, что из Донецка автобус будет отправляться в 5:35, прибывать в Старобешево в 6:15, а на КПП в 8:30, а в обратном направлении будет выезжать в 11 часов, прибывать в Донецк в 13:50. Купить билеты можно в Донецке или Старобешево.



Теги: Донецк, Донбасс, автобус, Гнутово
 
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