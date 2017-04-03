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Архив - Донецкая область

Масштабный пожар в Авдеевке

03.04.2017 19:25
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Масштабный пожар в Авдеевке

3 апреля, в Авдеевке Донецкой области возникло возгорание на открытой местности, где хранится сельскохозяйственный урожай

Об этом Politeka стало известно из сообщения в пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

«В 13:24, в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре на открытой местности по направлению города Авдеевка. К месту происшествия немедленно были направлены спасатели 15-го Государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области», — идет речь в сообщении.

Прибыв на место спасателями было установлено, что огнем охвачено шесть тюков с сеном урожая 2012 и 2013.

Пожарники смогли локализовать огонь в 15:16. На данный момент сотрудниками ГСЧС предпринимаются меры для ликвидация пожара.

 



Теги: Донбасс, Авдеевка, пожар
 
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