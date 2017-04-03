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Масштабный пожар в Авдеевке
3 апреля, в Авдеевке Донецкой области возникло возгорание на открытой местности, где хранится сельскохозяйственный урожай
Об этом Politeka стало известно из сообщения в пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.
«В 13:24, в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре на открытой местности по направлению города Авдеевка. К месту происшествия немедленно были направлены спасатели 15-го Государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области», — идет речь в сообщении.
Прибыв на место спасателями было установлено, что огнем охвачено шесть тюков с сеном урожая 2012 и 2013.
Пожарники смогли локализовать огонь в 15:16. На данный момент сотрудниками ГСЧС предпринимаются меры для ликвидация пожара.
Теги: Донбасс, Авдеевка, пожар
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