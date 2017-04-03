Ситуация в КПВВ на линии разграничения

03.04.2017 12:00

О ситуации в контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения сегодня утром, 3 апреля, на своем официальном сайте сообщает Государственная пограничная служба Украины.

В контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения АТО, сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

«Майорск» — 70/60;

«Марьинка» — 100/80;

«Новотроицкое» — 40/50;

«Гнутово» — 70/50.

«Всего за прошлые сутки пассажиро-транспортный поток в контрольных пунктах въезда-выезда характеризовался определенным увеличением по сравнению с предыдущим днем», — говорится в сообщении.

Всего через КПВВ проследовали 26,5 тыс. человек и 4 тыс. транспортных средств:

«Майорск» — 7065 человек и 865 транспортных средств;

«Марьинка» — 7380 человек и 1315 транспортных средств;

«Новотроицкое» — 5155 человек и 1090 транспортных средств;

«Гнутово» — 2930 человек и 750 транспортных средств;

«Станица Луганская» — 4025 человек.