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Спецслужби РФ причетні до вбивства полковника СБУ у Маріуполі – експерт
До вбивства полковника Служби безпеки України Олександра Хараберюша, на рахунку якого затримання понад 80 російських агентів і терористів причетні спецслужби РФ. Таку думку в інтерв'ю виданню «Гордон» заявив ветеран зовнішньої розвідки генерал-лейтенант Василь Богдан, передає replyua.net.
Експерт зазначив, що Маріуполь є прифронтовим містом, до якого прикута значна увага російських спецслужб. Головна мета іноземних агентів - диверсійні і терористичні акти. А 39-річний Хараберюш був одним з найефективніших українських контррозвідників: на його рахунку чимало викриттів шпигунів навіть в рядах СБУ: «Це вбивство - складова частина кампанії РФ по дестабілізації ситуації в Україні», - вважає Богдан.
Він закликав українських політиків і мас-медіа менше критикувати діяльність українських спецслужб. Не потрібно забувати, що вони фактично заново були створені всього 2-3 роки тому, а протистояли їм російські спецслужби - дуже серйозний противник. Вони всіма силами намагаються дестабілізувати ситуацію в Україні, причому не тільки в прифронтовій смузі, а на всій території країни. Використовуються всі прийоми - вибухи військових складів, провокації проти іноземних дипломатичних місій в Україні, як це було з польським консульством у Луцьку, вбивства політичних опонентів путінського режиму – доля колишнього депутата Держдуми РФ Вороненкова є доказом того.
Теги: Россия, Донбасс, Мариуполь, спецслужбы, СБУ, полковник
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