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Архив - Донецкая область

Боевики нашли в Дебальцево самодельную взрывчатку и обвинили украинцев

04.04.2017 11:29
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Боевики нашли в Дебальцево самодельную взрывчатку и обвинили украинцев

Сотрудники так называемого "МГБ" самопровозглашенной "ЛНР" уверяют, что обнаружили в здании бывшего Дома культуры в Дебальцево "тайник украинских диверсионно-разведывательных групп". Об этом пишут сепаратистские СМИ.

 По данным "ведомства", обнаружено и изъято: самодельное взрывное устройство, состоящее из 400 г пластида и 500 г тротила, шесть гранат различного радиуса действия, четыре запала к ручным гранатам, четыре выстрела к гранатомету, минный взрыватель, свыше одной тысячи патронов.

По мнению боевиков, указанная "закладка" предназначалась "для использования украинскими диверсионно-разведывательными группами", якобы действующими на территориях донбасских псевдореспублик.


Фото: https://dan-news.info/

Теги: Донбасс, Дебальцево, боеприпасы, обвинение, боевики, ВСУ
 
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