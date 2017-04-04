Боевики нашли в Дебальцево самодельную взрывчатку и обвинили украинцев

04.04.2017 11:29

Сотрудники так называемого "МГБ" самопровозглашенной "ЛНР" уверяют, что обнаружили в здании бывшего Дома культуры в Дебальцево "тайник украинских диверсионно-разведывательных групп". Об этом пишут сепаратистские СМИ.

По данным "ведомства", обнаружено и изъято: самодельное взрывное устройство, состоящее из 400 г пластида и 500 г тротила, шесть гранат различного радиуса действия, четыре запала к ручным гранатам, четыре выстрела к гранатомету, минный взрыватель, свыше одной тысячи патронов.

По мнению боевиков, указанная "закладка" предназначалась "для использования украинскими диверсионно-разведывательными группами", якобы действующими на территориях донбасских псевдореспублик.