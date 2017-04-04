- В Мариуполе не работает связь Киевстар08:42
- Ахметовскую гуманитарку отправили в зоопарк08:24
- Жилищные вопросы для каждого сегмента переселенцев должны быть под контролем правительства - мнение08:15
- "Большая война" может начаться уже в этом году - американский эксперт07:52
- На выезде из зоны АТО особенно сильно бросается в глаза разница между Украиной и "русским миром" - мнение07:39
- За минувшие сутки 48 обстрелов - самым "горячим" было мариупольское направление07:16
- Перемирие со слезами: за минувшие сутки погибли двое украинских военных06:59
- Масштабный пожар в Авдеевке19:25
- Захарченко задумал отжать автомобили украинских предприятий, - ИС18:45
- ФСБ РФ пытается остановить поток оружия с оккупированного Донбасса, - ИС15:25
"Большая война" может начаться уже в этом году - американский эксперт
В 2016 году Россия создала 25 новых дивизий и 15 бригад, но при это армия увеличилась только на 10000 человек. Не исключено, что Россия готовится к полномасштабной войне с Украиной, Белоруссией, странами Балтии и Кавказом. Такого мнения придерживается Стивен Бланк, эксперт Американского совета из заграничной политики, пишет 1492news.com.
Бланк считает, что Россия готовится к полномасштабной войне используя советскую модель: когда регулярная армия образовывала лишь "скелет", а вся ставка делалась на массовую мобилизацию.
Бланк также подчеркнул, что с 2017 года Россия постоянно нарушает условия перемирия и "тишины" на Донбассе. Только за одну неделю марта со стороны ВСУ 9 человек погибли и 35 получили ранения. Сюда же эксперт и отнес убийство беглого российского депутата в Киеве Вороненкова. Кроме всего прочего в августе-сентябре 2017 года в Беларуси состоятся военные учения "Запад-2017". Перед выборами Путин захочет усилить националистическое настроение в РФ и не исключено, что уже в этом году война и начнется.
Фото: www.segodnya.ua/
Теги: Украина, Россия, США, Донбасс, война, эксперт, вооружение
- Эксперты Bellingcat 21 декабря опубликуют новый доклад об артобстрелах Украины с территории РФ
- Американская разведка: Россия мечтает дойти до Днепра и не собирается уходить из Донбасса
- Очередной удар из Мюнхена: Керри разбил планы Кремля
- Мнение: "Если им есть что сказать - пусть говорят. Пока они говорят, на востоке молчат "Грады". Ну, или помалкивают"
- Российская агрессия вернулась бумерангом
- Выборы на Донбассе: Нуланд угомонила Захарченко
- В Мариуполе не работает связь Киевстар08:42
- Ахметовскую гуманитарку отправили в зоопарк08:24
- Жилищные вопросы для каждого сегмента переселенцев должны быть под контролем правительства - мнение08:15
- "Большая война" может начаться уже в этом году - американский эксперт07:52
- На выезде из зоны АТО особенно сильно бросается в глаза разница между Украиной и "русским миром" - мнение07:39
- За минувшие сутки 48 обстрелов - самым "горячим" было мариупольское направление07:16
- Перемирие со слезами: за минувшие сутки погибли двое украинских военных06:59
- Масштабный пожар в Авдеевке19:25
- Захарченко задумал отжать автомобили украинских предприятий, - ИС18:45
- Террористы «лнр» не хотят «индивидуальной» амнистии, требуют «всеобщую»15:35
- В Мариуполе не работает связь Киевстар08:42
- Россия может в течение двух суток оккупировать страны Балтии08:36
- Ахметовскую гуманитарку отправили в зоопарк08:24
- Жилищные вопросы для каждого сегмента переселенцев должны быть под контролем правительства - мнение08:15
- Миллиард долларов кредита взамен на пенсионную реформу с повышением пенсионного возраста08:04
- "Большая война" может начаться уже в этом году - американский эксперт07:52
- На выезде из зоны АТО особенно сильно бросается в глаза разница между Украиной и "русским миром" - мнение07:39
- "Кровавую" Россию не спасет даже уход Путина - мнение07:26
- За минувшие сутки 48 обстрелов - самым "горячим" было мариупольское направление07:16
- Терактом в Питере Путин "выписал себе мандат на насилие" - мнение07:09
- Самые популярные мифы и правда о вашем пищеварении22:00
- Какие продукты приводят к преждевременному старению12:05
- 5 особенностей боли в животе, которые говорят, что это серьезно09:35
- Как в ЛНР итальянского фашиста выдавали за итальянского инвестора09:45
- Мариупольцы веселятся: В День Смеха проезд в городском транспорте стал самым дорогим в стране08:32
- Леся Литвинова: О маленькой женщине по имени Вера07:42
- Назад в 2014: Как украинский Луганск противостоял оккупации. ВИДЕО07:15
- Как быстро снизить давление без таблеток - первая помощь (ИНФОГРАФИКА)20:24
- Как остановить кровотечение за 10 секунд10:47
- Весна: надо ли белить деревья?22:37
- Беглый Янукович распоясался: дважды ударил по лицу Путина и избил Медведева
- Украинский военный поговорил по телефону с главарем "ДНР" Захарченко - разговор получился интересным (ВИДЕО)
- У Путина есть два сценария для Донбасса. Предположительно — выберет первый
- Посещать кладбища на Пасху и в праздники не стоит и нужны ли искусственные цветы - разъяснения священнослужителя
- Как остановить кровотечение за 10 секунд
- В террористической "ЛНР" началась эпидемия, ситуация ухудшается с каждым днем
- Ольга Фарбей: "За долг в 39 тысяч гривен госисполнители продали мою квартиру стоимостью около миллиона
- Жители "ДНР" возмущены наглым заявлением Захарченко: главу "республики" поймали на откровенном вранье
- Как быстро снизить давление без таблеток - первая помощь (ИНФОГРАФИКА)
- Журналист показал фото донецкого дельфинария после ухода «хунты» (ФОТО)